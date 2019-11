Oficial: Mourinho vai treinar o Tottenham até 2023

José Mourinho, de 56 anos, é o novo treinador do Tottenham, na Inglaterra, tendo assinado um contrato até à temporada 2022/23.

Numa nota publicada no site oficial do Tottenham, o português afirmou estar muito entusiasmado por ingressar num clube que tem uma grande herança e apoiantes tão fervorosos. “A qualidade, tanto da equipa como da academia, entusiasma-me. Poder trabalhar com estes jogadores foi o que me atraiu”.



Mauricio Pochettino foi demitido do cargo depois de cinco anos e meio nos "spurs" e não tardaram a surgir os candidatos à posição. Mourinho, quase fora do ativo há um ano, quando foi demitido do Manchester United, era o nome mais falado para o cargo.

Num comentário à nomeação, o presidente Tottenham disse: “Em José temos um dos treinadores de maior sucesso no futebol. Ele tem uma vasta experiência, é capaz de inspirar qualquer equipa e é um grande técnico. Além disso, conquistou prémios em todos os clubes que treinou. Acreditamos que trará energia e convicção ao balneário", sublinhou Daniel Levy.



O técnico português já tinha dito que pretendia voltar ao ativo em breve, mas recusou vários convites, pois estava "à procura do projeto certo".