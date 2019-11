O currículo que convenceu o Tottenham a contratar Mourinho

O arranque penoso do Tottenham levou o clube a tomar medidas extremas e despedir Mauricio Pochettino, treinador que levou a equipa, na temporada passada, à final da Liga dos Campeões - mas que não conquistou um único título para a vitrina de White Heart Lane. A aposta do Tottenham para suceder ao argentino recaiu, portanto, num "papa-títulos": José Mourinho, que conta com 25 troféus em 17 anos no topo.

José Mourinho subiu ao banco de um grande, para ficar - chegou a orientar o Benfica em 2000/01, mas foi rapidamente substituído por questões eleitorais -, no final da época 2001/02. Terminou o curso no FC Porto e, na temporada seguinte, mostrou do que era feito: de uma assentada, conquistou campeonato, Taça de Portugal e Taça UEFA (agora Liga Europa). Na época seguinte, voltou a conquistar o campeonato e acrescentou-lhe o título mais desejado da Europa: a Liga dos Campeões.

As conquistas valeram-lhe o salto para o Chelsea, onde Mourinho se apresentou como o "Special One". E foi mesmo especial: deu o título de campeão inglês aos "blues", 50 anos depois. E repetiu a dose no ano seguinte, além de ter conquistado, nessas duas épocas a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga (duas vezes) e a Supertaça.

Apesar dos méritos, Mourinho foi despedido a meio da quarta época, devido a um arranque instável. Não treinou mais nessa temporada e, na seguinte, rumou ao Inter de Milão, onde alcançou o estatuto de lenda.

Em duas temporadas em Itália, Mourinho conquistou dois campeonatos, uma Taça de Itália e uma Supertaça - e, na segunda, a Liga dos Campeões. O Inter de Milão vivia a glória máxima, 35 anos mais tarde.