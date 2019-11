"Não pertencemos aqui". Mourinho quer tirar o Tottenham da metade inferior da tabela

José Mourinho promete "paixão" no seu trabalho como treinador do Tottenham e espera tirar o clube da metade inferior da tabela da Premier League. Na sua primeira entrevista como novo técnico dos "Spurs", aos meios oficiais do clube, o treinador perspetiva a sua primeira época no clube, mas não traça objetivo concreto quanto à classificação na Premier League.

"Sabemos a posição em que estamos e não pertencemos lá. Vamos jogo a jogo, queremos sempre ganhar o próximo, até ao fim. No final da época, veremos onde estamos, mas sei que será outra posição. Estou ansioso pelo desafio e pela responsabilidade de trazer felicidade a todos que amam o clube", começa por dizer.

O português substitui Mauricio Pochettino no cargo e Mourinho recorda todas as visitas ao terreno do Tottenham, que fez nas últimas temporadas ao serviço de Chelsea e Manchester United.

"Não poderia estar mais feliz. Posso prometer paixão, pelo trabalho e pelo meu clube. É um privilégio quando um treinador vai para um clube e sente felicidade em relação à equipa que vai treinar. Já o disse nos últimos anos, jogar contra o Tottenham em White Hart Lane era sempre difícil, mas bonito. Sempre vim com paixão e respeito", acrescenta.