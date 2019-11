José Mourinho vai ser apresentado às 14h00 desta quinta-feira como técnico principal do Tottenham.

A conferência de imprensa vai decorrer no novo estádio do Tottenham.

A estreia do treinador português está marcada para sábado, a partir das 12h30, no dérbi com o West Ham.

Entretanto, está confirmada a equipa técnica que vai acompanhar Mourinho: João Sacramento, Carlos Lalin, Nuno Santos, Ricardo Formosinho e Giovanni Cerra.