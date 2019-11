José Mourinho quer levar Luís Campos para o Tottenham

O treinador português está a constuir uma nova equipa técnica, depois de ter assinado contrato com os "Spurs". Depois de ter contratado o adjunto João Sacramento e o treinador de guarda-redes, Nuno Santos, no Lille, o Tottenham quer recrutar o conceituado diretor-desportivo.

José Mourinho estará a tentar contratar Luís Campos para assumir a posição de diretor-desportivo no Tottenham, de acordo com a ESPN.

Mourinho e Campos trabalharam juntos na temporada 2012/13, no Real Madrid. O dirigente de 55 anos assumiu a posição de coordenador técnico no Mónaco, entre 2013 e 2016, e é diretor-desportivo do Lille desde 2017.

O Chelsea, Milan e AS Roma tentaram contratar Luís Campos num passado recente, sem sucesso.