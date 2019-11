José Mourinho compõe equipa técnica com dois portugueses do Lille

O Lille anunciou, esta quarta-feira, que chegou a acordo com o Tottenham para a libertação de João Sacramento e Nuno Santos, para fazerem parte da equipa técnica de José Mourinho, novo treinador dos Spurs.

Em comunicado no site oficial, o Lille informa que, numa fase inicial, recorrerá a soluções internas para compensar a perda dos dois treinadores portugueses. Mais tarde, anunciará uma solução definitiva.

João Sacramento, de 30 anos, iniciou a carreira como treinador ajunto dos sub-15 do Cardiff City, em Inglaterra. Passou a scout do clube e, depois, passou para o Trefonen FC, como treinador adjunto. Na época 2013/14, rumou ao Mónaco, como observador. Lá ficou cerca de quatro anos, até que o Lille o foi buscar, em 2017, para treinador adjunto.

Nuno Santos, de 46 anos, é um antigo guarda-redes. Foi formado no Vitória de Setúbal, chegou a jogar no Benfica e ainda passou por equipas como Santa Clara, Leeds United, Beira-Mar, Toronto FC ou Arouca. Quando terminou a carreira de jogador, tornou-se treinador de guarda-redes, tendo começado no Farense. Após uma breve passagem pela seleção de futebol de praia do Canadá, subiu à seleção principal de futebol de 11, onde ficou de 2016 a 2016, também como coordenador de formação. Na temporada passada, juntou-se ao Lille, como treinador de guarda-redes.

O clube francês deseja "todo o sucesso" a João Sacramento e Nuno Santos, neste novo projeto.