Compra de ações da SAD torna "o Benfica cada vez mais dos benfiquistas"

Fernando Seara, conhecido adepto do Benfica, aprova a intenção de compra de ações da SAD por parte do clube. O comentador desportivo afeto aos encarnados garante que é uma medida que evita futuros investimentos externos que pudessem alterar estruturalmente a SAD.

"É uma decisão acertada no tempo atual. É o Benfica cada vez mais dos benfiquistas, sem nenhuma hipótese de entrada de acionistas externos com compra de capital, que coloquem em causa questões fundamentais do Benfica", disse.

A oferta pública de aquisição, com o intuito do Benfica passar a deter cerca de 90% da SAD, representou um aumento das ações em cerca de 70%, para mais de 4,5 euros. Seara acredita que a decisão vai salvaguardar o clube no futebol moderno.

"O futebol está a mudar, vai mudar. As provas europeias estão a mudar e os direitos dessas mesmas também estão a mudar. O Benfica tem condições financeiras, por ventura é o único em Portugal que o tem. Tendo essa disponibilidade, deve faze-lo. Se o fizer, até 75% do capital, fica numa posição salvaguardada".