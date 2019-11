Da eterna "inquietação" ao "heróico paranóico FMI". Cinco canções de José Mário Branco que não vamos esquecer

Não há força que detenha o "FMI"

Aos 37 anos deu voz a inquietações que não eram só suas, mas de tantos portugueses que, em 1980, enfrentavam a “ressaca” do PREC. Desilusões das conquistas de abril, culpas “atiradas para os da frente” e a revolta com a intervenção do FMI. “Entretém-te filho, entretém-te”, repetiu tantas vezes, com o característico tom irónico, antes do grito final “Quero ser feliz porra, quero ser feliz agora!”

Uma interpretação única, arrepiante, atual e irrepetível. No palco do Teatro Aberto, como na vida, sem receio de revelar fragilidades, José Mário Branco foi artista revolucionário, ativista cultural, social, político e, acima de tudo, português.