Mathieu e Battaglia integrados no regresso do Sporting aos treinos

Mathieu e Battaglia são as duas grandes novidades do regresso do Sporting aos treinos, esta terça-feira, após folga. O central francês e o médio argentino foram integrados nos trabalhos, sob vigilância.

O mesmo acontece com Fernando, que ainda não se estreou. De fora, continuam Bolasie e Doumbia, que realizaram tratamento e treino condicionado no relvado, Jovane, que fez trabalho de ginásio, Jesé, que realizou tratamento e ginásio, e Renan, que se limitou a tratamento.

Coates tinha apenas de se apresentar na quinta-feira, no entanto, lesionou-se ao serviço da seleção do Uruguai, pelo que esteve presente na Academia do Sporting para avaliação. O defesa-central será sujeito a exames complementares de diagnóstico, informa o Sporting.

Wendel também regressou aos trabalhos do Sporting, depois de ter estado ao serviço da seleção de sub-23 do Brasil.

Silas chamou 12 jovens da formação ao treino, com destaque para a estreia de Rodrigo Rêgo, da equipa de sub-19. Também participaram João Oliveira, João Silva, João Ricciulli, Gonçalo Costa, Tomás Silva, Bernardo Sousa, Diogo Brás, Bruno Tavares, Tiago Tomás, Hugo Cunha e Matheus Nunes, que já trabalha regularmente com o plantel principal.