Lisboa é uma cidade segura? Sim, mas...

Vasco Mello é vice-presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina - o coração da mais turística de todas as freguesias da cidade, a de Santa Maria Maior. A experiência diz-lhe que, apesar de tudo, Lisboa é uma cidade até bastante segura.

“Para nós, a cidade de Lisboa - e a Baixa, em particular - é extremamente segura. Conhecemos poucos casos de criminalidade grave. O que vemos é que, normalmente, as pessoas circulam com grande à-vontade e segurança no centro da cidade”, declara.



Apesar deste quadro seguro, este reponsável reconhece que Lisboa não está imune a problemas, havendo dois que se destacam, mais pelos danos que provocam à imagem da cidade do que propriamente pela sua gravidade ou violência: “Há focos que nos parecem um pouco alarmantes e que têm sido persistentes nos últimos anos, que são os carteiristas e os vendedores de louro em vez de droga. Criam má publicidade à cidade e transmitem uma sensação de insegurança, não só aos nacionais como aos estrangeiros, que, por sua vez, transmitem essa ideia a terceiros.”

Vasco Mello diz que são práticas espalhadas por toda a cidade, mas, naturalmente, registam maior incidência nas zonas mais movimentadas. Os carteiristas, por exemplo, estão onde há turistas.