Natal nos Cardaes. "Ser solidário é o valor acrescentado dos nossos produtos"

O "Natal Solidário" do Convento dos Cardaes já arrancou no segundo fim de semana de novembro, mas a azáfama começou muito antes, com a preparação dos doces, compotas, chutneys e biscoitos que têm sempre à venda todo o ano, mas que nesta altura têm mais procura. Tudo feito no convento.

“A confeção começa logo em janeiro. Como só trabalhamos com fruta da época, vai-se aproveitando os diversos frutos ao longo do ano e faz-se a produção suficiente para termos uma quantidade vendável nesta altura”, explica à Renascença Graça Sá Fernandes, uma das voluntárias da instituição.

“Eu já cá estou há mais de 30 anos. A Isabel há quatro ou cinco anos, a Carla há dois. A Luísa é recente, mas já está apanhada, porque isto é fácil ficar apanhada!”, conta com boa disposição, ao mesmo tempo que coloca num dos frascos mais uma etiqueta do convento e o prazo de validade. “Tentamos sempre que ao nível da apresentação tudo seja feito com bom gosto. E estas etiquetas têm a imagem de alguns dos quadros que podem ser vistos aqui, nas visitas ao Museu”.

Na venda de Natal há “mais de sete mil frascos” com “mais de 20 variedades de doces, compotas, conservas”. Mas, a marmelada é um dos produtos mais procurados. A deste ano “foi feita com marmelos que apareceram aqui em setembro, princípio de outubro, é pura e fantástica”, garante Graça Sá Fernandes. Têm, ainda, seis ou sete variedades de biscoitos, e “na parte dos salgados, temos variadíssimos chutneys, doces de cebola, um vinagre que é fantástico e um piripiri fabuloso. Coisas que agora já começam a aparecer noutros lados, mas que nós há mais de 30 anos que fazemos aqui”.

Nesta altura está tudo exposto na venda, mas há produtos que “podem ser adquiridos ao longo do ano, na loja do museu”. E para o Natal aceitam encomendas. “Podem pedir por email. Também temos recebido pedidos para cabazes, de algumas empresas, que querem os nossos produtos para oferecer”.

“Quem vem fica a conhecer o convento e esta obra social”

Vera Falcão Trigoso começou por ser voluntária, mas atualmente trabalha mesmo no convento. É a responsável pelo Chá e pelo Brunch, que agora já é mais almoço, tal a variedade que oferece. O trabalho concentra-se mais nesta altura do ano, mas também exige uma preparação prévia. “Começa com alguns meses de antecedência, porque temos de angariar bens em forma de espécie”.

Apostam sempre na qualidade e numa oferta cada vez mais profissional e diversificada. “Todos os anos temos vindo a aumentar a ementa. Começámos com umas carnes frias, um croissants e um pão, mas depois achámos que fazia falta uma sopa, e agora temos sempre uma mesa de quentes, uma mesa de sobremesas, uma mesa de queijos e outra de verdes. Há sempre um prato vegetariano e coisas diferentes, como um escabeche de perdiz. Tentamos sempre ser diferentes”, diz.