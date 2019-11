Toni Conceição garante que Aboubakar está a 100%

Toni Conceição, selecionador dos Camarões, garante que Vincent Aboubakar, avançado do FC Porto, está totalmente apto para jogar. O camisola "9" dos dragões foi utilizado nos dois jogos da seleção, apesar da pouca utilização no FC Porto.

"Ele apresentou-se em boas condições físicas e refiro-me à lesão que teve. Não se queixou, mas em termos competitivos precisa de melhorar. Falámos com ele para perceber se estaria, ou não, em condições para ser convocado, e disponibilizou-se a 100%", disse, em declarações a Bola Branca.

O ponta-de-lança de 27 anos sofreu uma grande lesão na última temporada, uma rutura do ligamente cruzado, e falhou praticamente toda a época. Esta temporada, foi apenas utilizado em dois jogos, frente ao Krasnodar e Coimbrões. O treinador português desvaloriza a pouca utilização no clube.

"Quando chegou aqui disse que estava a 100% e mostrou-se isso na prática. As situações com o FC Porto não me dizem muito. São situação entre o jogador e o clube. O que me importa é se está, ou não, em condições", acrescenta.

Aboubakar soma 67 internacionalizações pelos Camarões e o selecionador destaca a sua importância no grupo e elogia as prestações contra Cabo Verde e Ruanda.

"É um jogador de referência aqui, é o jogador com mais internacionalizações deste lote. Dá experiência e maturidade ao grupo. A sua prestação foi muito positiva, entrou a 25 minutos do fim contra Cabo Verde e procurou ajudar. No segundo, contra o Ruanda, foi titular e teve uma boa prestação, depois de uma longa paragem. Estamos satisfeitos com ele", analisa.

Balanço positivo dos dois jogos

Um empate contra Cabo Verde e uma vitória contra Ruanda. A seleção dos Camarões está a disputar a fase de qualificação para a CAN 2021, apesar de estar já qualificada, por organizar o evento. Toni Conceição, que assumiu a liderança da seleção no final de setembro, gostou de que viu nas duas partidas.

"Estamos a usar o grupo de qualificação para ver jogadores em competição que podem conquistar o seu espaço. Em 2021, os Camarões vão organizar a CAN e temos de ter os melhores jogadores, os com mais capacidade, para termos uma equipa sólida para entrar nesse campeonato, e temos tido uma prestação positiva", remata.