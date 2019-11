FC Porto nega interesse em Gustavo Henrique

Gustavo Henrique não vai ser jogador do FC Porto. A garantia é dada por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do clube, que negou o interesse pelo jogador, desmentindo o presidente do Santos, clube que o central ainda representa.

"Este jogador não interessa e não vai ser jogador do FC Porto. O FC Porto não tem interesse em contratá-lo", disse, num programa do "Porto Canal".

O diretor de comunicação explica que os reforços para o centro da defesa já estão no clube, referindo os nomes de Diogo Leite e Diogo Queirós.

"Para a posição de defesa-central, os reforços estão dentro do FC Porto. Há jovens de muita qualidade no FC Porto, uns no plantel, outros a rodar, por exemplo o Diogo Leite e o Diogo Queirós", remata.