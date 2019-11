Fábio Silva desfalca regresso do FC Porto aos treinos

Fábio Silva é o mais recente cliente do departamento médico do FC Porto. O avançado acusou dores num gémeo e fez treino condicionado, esta terça-feira, no regresso da equipa aos treinos, após a folga.

Por outro lado, Pepe, Sérgio Oliveira e Romário Baró deram boas notícias a Sérgio Conceição. Os três jogadores evoluíram para treino condicionado, a que juntaram trabalho de ginásio.

O guarda-redes Tiago Estêvão, da equipa de sub-19, foi chamado por Sérgio Conceição aos trabalhos da equipa principal.



Destaque, ainda, para a reintegração de Danilo Pereira e Loum, que estiveram ao serviço das respetivas seleções (Portugal e Senegal).

Ausentes, com as suas seleções, continuam 11 jogadores: Tomás Esteves (Portugal sub-19), Diogo Costa e Diogo Leite (Portugal sub-21), Marchesín e Saravia (Argentina), Mbemba (Congo), Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Nakajima (Japão), Aboubakar (Camarões) e Zé Luís (Cabo Verde).

O FC Porto prepara a receção ao Vitória de Setúbal, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Jogo marcado para domingo, às 17h30, e que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.