Obras na Av. Marginal devem demorar entre quatro a cinco dias

A Câmara de Cascais vai avançar com uma intervenção urgente na Av. Marginal, entre S. Pedro e o cruzamento da Parede, devido ao estado de degradação do muro que serve de contenção à Estrada Nacional 6, que liga Cascais a Lisboa.

Este investimento imediato está orçado em cerca 150 mil euros.

O presidente da Câmara de Cascais diz que a "perspetiva é de que as obras se prologuem por quatro ou cinco dias". Mas Carlos Carreiras lembra que “há muitas variáveis que o homem não controla, como as condições do mar e as meteorológicas”, nomeadamente a chuva. Logo que esteja concluída, ar circulação volta a estar normalizada nas duas vias.

Depois desta intervenção, a autarquia vai avançar com uma obra de fundo orçada em dois milhões de euros. Uma obra que será acompanhada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e pela Infraestruturas de Portugal apesar de o investimento ser apenas da autarquia.



Desde segunda-feira à noite, que a circulação rodoviária na via da direita, no sentido Cascais-Lisboa, está condicionada entre a rotunda de S. Pedro e o cruzamento da Parede.

"A decisão da Câmara de Cascais deve-se ao estado de degradação do muro (paredão) que serve de contenção à Estrada Nacional 6 , ao longo de uma extensão de mais de 300 metros", refere a autarquia em comunicado.

O autarca, citado no documento, explica que o município "não pode ficar de braços cruzados".

"Portugal tem um histórico de facilitismo que está na origem de graves acidentes, inclusivamente com perdas de vidas, e, face à análise técnica e da observação local, a Câmara Municipal de Cascais não podia ficar de braços cruzados à espera de que nada sucedesse", afirma.