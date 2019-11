Ministro rejeita que manifestação da PSP e da GNR seja contra programa do Governo

O ministro da Administração Interna rejeitou esta terça-feira que a manifestação das forças de segurança, agendada para quinta-feira em Lisboa, seja contra o programa do Governo, destacando a disponibilidade de parceria manifestada pelos sindicatos da PSP e associações da GNR.

“O direito de manifestação não tem nada a ver com isso [o programa do Governo], o direito de manifestação é um direito democrático”, afirmou Eduardo Cabrita, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia comemorativa do 152.º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, que decorreu no concelho da Amadora, distrito de Lisboa.

Num quadro de um novo ciclo governativo, o ministro da Administração Interna apontou como prioritário o relacionamento com os sindicatos da Polícia de Segurança Pública (PSP) e as associações representativas dos militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), lembrando a aprovação, por unanimidade, no final da legislatura anterior, da nova lei sindical da PSP, que vem dar “um novo tempo ao diálogo social”.

“O programa do Governo tem nessa matéria uma agenda muito clara relativamente à qual tenho de saudar quer os sindicatos da PSP quer a Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) pela sua disponibilidade, plenamente manifestada para serem parceiros nessa agenda”, declarou o governante.