Homem morre em acidente com trator em Vale de Cambra

Um homem morreu esta terça-feira na sequência de um acidente com um trator em Cabril, concelho de Vale de Cambra.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro avançou à agência Lusa que a ocorrência foi registada às 11h14 horas na freguesia de São Pedro de Castelões.

A vítima morreu no local, não tendo a fonte conseguido precisar a idade ou as circunstâncias do acidente.

No local estão 13 homens e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra, GNR local, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Arouca, bem como uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Santa Maria da Feira.