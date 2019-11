Câmara da Régua exige explicações sobre suspensão das obras na Linha do Douro

A Câmara Municipal do Peso da Régua manifesta-se preocupada com a suspensão das obras na Linha do Douro entre o Marco de Canavezes e aquela cidade duriense.

“Lamentamos de forma profunda o grave prejuízo que esta decisão irá acarretar”, escreve a autarquia numa nota divulgada esta terça-feira, na qual acrescenta que “a aventada contratação de novo projetista é outra surpresa no âmbito deste projeto, uma vez que existia a informação de que o projeto seria elaborado pelo gabinete das Infraestruturas de Portugal”.

A autarquia reguense considera ainda que “a inexistência de nova data” leva “a concluir que a obra não avançará no âmbito do atual Quadro Comunitário e que o financiamento previsto será encaminhado para outras zonas do país, uma vez mais, em detrimento das necessidades urgentes do interior de Portugal”.

“Lamentamos ainda que esta decisão não tenha sido oficialmente comunicada e que os autarcas apenas tenham servido como figurantes, aquando da apresentação do projeto de eletrificação do troço entre Marco de Canaveses e Peso da Régua”, acrescenta a autarquia.

A Câmara Municipal do Peso da Régua já solicitou, através da CIM Douro, uma reunião, com caráter de urgência, ao ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, para que “possa ser informada sobre as motivações desta decisão e para, uma vez mais, defender os interesses de Peso da Régua e do Douro, com base na importância da Linha do Douro e na prestação de um serviço de qualidade a todos os utilizadores da mesma”.

A eletrificação da Linha do Douro entre Marco de Canaveses e a Régua, cuja conclusão estava prevista para o final do ano, está parada. À Renascença, a Infraestruturas de Portugal esclarece que essa obra apenas foi suspensa devido a dificuldades do consórcio que obrigam ao lançamento de novo concurso.