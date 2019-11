​Autarca espanhol critica Governo de Madrid pela gestão dos caudais do rio Tejo

Espanha está a prejudicar Portugal na gestão do caudal do rio Tejo. A crítica é do autarca de Cedilho, localidade espanhola onde se situa a barragem que, no passado mês de setembro, debitou uma média diária de 14 milhões de metros cúbicos de água, como forma de garantir o cumprimento da convenção de albufeira.



O processo tem merecido críticas do lado português, mas também por parte dos responsáveis políticos espanhóis e a esse "coro" junta-se, agora, a voz do alcaide de Cedilho, António González Riscado.

Em declarações à Renascença, González Riscado aponta o dedo à atuação do Governo espanhol, que, diz, não cumpriu o acordo com Portugal na expectativa de preencher os requisitos para a declaração de seca, o quadro de exceção que desvincula os espanhóis do cumprimentos dos caudais mínimos e deixa, desse modo, o nosso país numa situação de enorme vulnerabilidade.

“Há uma gestão da água. Provavelmente, por causa da situação de seca, Espanha estaria à espera de uma declaração oficial. Mas esse alerta não foi declarado. E com quê que nos deparámos? Com o incumprimento da Convenção de Albufeira. Não tinham largado a água que tinham largado noutros anos em que tudo decorreu com normalidade sem afetar ninguém. Este ano tivemos esta cheia enorme. Para evitar esta situação, Portugal e Espanha devem negociar um aumento do caudal mínimo”, explica o alcaide.