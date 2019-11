Há mais de 7 milhões de crianças detidas no mundo

Mais de sete milhões de crianças e jovens até aos 18 anos estão detidos em todo o mundo, indica um relatório das Nações Unidas, que destaca pela negativa o caso dos Estados Unidos.

Cerca de 330 mil menores vivem centros de detenção para migrantes, segundo a investigação lidera pelo perito independente Manfred Nowak.

Os Estados Unidos são o país com a maior taxa de crianças detidas, incluindo mais de 100 mil migrantes que foram colocados em centros à revelia do direito internacional, de acordo com o "UN Global Study on Children Deprived of Liberty".

“A separação de crianças dos pais, algumas de tenra idade, como fez a Administração Trump na fronteira com o México, é absolutamente proibido pela Convenção do Direito das Crianças. É um tratamento desumano para pais e filhos”, afirma Manfred Nowak.