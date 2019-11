​Mazda 3 Skyactive X - Motor a gasolina com comportamento de motor a gasóleo

Os faróis surgem debaixo do capô. A frente tem os “ares” de família Mazda. O design é suave, sem perder dinâmica, com uma linha traseira a descer suavemente. Tem uma imagem discreta, mas presente.

Os bancos acolhem 5 pessoas, sendo que no banco traseiro, cabem bem dois adultos, e uma criança ao meio. Nada que, de resto, não aconteça com a generalidade das marcas.

Sempre em crescendo, a Mazda apresenta no modelo a concurso o equipamento Excellence. O interior tem bancos em couro, de tom avermelhado, que se estende ao tablier e às portas. Neste modelo, como noutros da Mazda, há um pormenor de design interessante: A fluidez das linhas levou a uma espécie de prolongamento do tablier até às portas, conferindo uma continuidade no espaço, muito agradável ao olhar.

Motor

Este modelo vem equipado com um motor de dois litros de 180 cavalos. Um motor com elevada taxa de compressão. Os engenheiros da Mazda esmeraram-se por fazer o que outras marcas não conseguiram. Fazer um motor a gasolina funcionar como se fosse um motor a gasóleo com as respetivas poupanças de combustível associadas e que podem chegar aos… 30 por cento!

No nosso teste dinâmico a média ficou nos 7 litros, o que não é nada despropositado tendo em conta que estamos a falar de um motor de 2 litros, a gasolina.

A velocidade máxima é de 216 Km/h e vai do zero aos cem em 8,2 segundos.

O preço proposto para a versão ensaiada é de 34.348 euros.