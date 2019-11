Sporting vai jogar Champions de futsal a cerca de 20 graus negativos

A equipa de futsal do Sporting chegou, esta terça-feira, a Tyumen, na Rússia, para disputar a Ronda de Elite da Liga dos Campeões, e foi "atacada" por temperaturas abaixo dos 20 graus negativos.

Temperaturas a que os jogadores portugueses não estão habituados, mas às quais terão de se habituar, para ultrapassarem a Ronda de Elite e poderem defender o título conquistado na temporada passada.

O grupo B da Ronda de Elite realiza-se em Tyumen, na região russa da Sibéria. Além do Sporting, participam no agrupamento o Tyumen, anfitrião, o Ayat, do Cazaquistão, e o Novo Vrijeme, da Croácia.