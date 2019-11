Sporting goleia Boavista e isola-se na liderança do campeonato

O Sporting recebeu e venceu o Boavista, esta terça-feira, na 13ª e última jornada da primeira volta do campeonato nacional de andebol, por 38-19.

O melhor marcador da partida disputada no Pavilhão João Rocha foi Tiago Rocha, dos leões, com seis golos, seguido dos colegas de equipas Frankis Carol e Ivan Nikcevic, com cinco golos. No Boavista, Rui Rolo foi o melhor marcador, com cinco tentos apontados.

Com este resultado, o Sporting sobe à liderança isolada do campeonato, com 38 pontos, mais três do que o FC Porto, mas também com mais um jogo disputado. O Boavista ocupa o 13º e penúltimo lugar da tabela, com 16 pontos.