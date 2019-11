Estádio dos Jogos Olímpicos de 2020 concluído antes do prazo

O organismo que detém o complexo desportivo anunciou, esta terça-feira, que o Estádio Nacional Japonês, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio de 2020, está concluído um mês antes do prazo.

A construção foi finalizada na quinta-feira, sendo que falta apenas a inspeção final. A inauguração está marcada para 21 de dezembro, daqui a um mês. A pontualidade impressiona mais ainda quando se tem em conta que a construção teve início um ano depois do previsto, em dezembro de 2016, devido a uma mudança de planos de última hora.

O estádio para Tóquio 2020 tem capacidade para 60.000 espectadores e receberá as cerimónias de abertura e encerramento, mais as competições de atletismo e futebol. O custo final do recinto está taxado em cerca de 1.250 milhões de euros.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio vão realizar-se entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020. Os Paralímpicos terão lugar entre 25 de agosto e 6 de setembro do mesmo ano.