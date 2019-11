Doncic continua a fazer números à altura dos melhores de sempre

Luka Doncic continua a fazer números à altura dos melhores jogadores de sempre e a bater recordes de precocidade na NBA. A mais recente marca foi registada na vitória dos Dallas Mavericks na receção aos San Antonio Spurs, por 117-110, na madrugada desta terça-feira.

O base esloveno, de 20 anos, somou 42 pontos, máximo de carreira, e, com o acrescento de 11 ressaltos e 12 assistências, tornou-se o segundo jogador da história da Liga norte-americana a conseguir um triplo-duplo de 40 pontos antes dos 20 anos. O primeiro foi LeBron James.

Além de Doncic, estiveram em destaque, do lado dos Mavs: Kristaps Porzingis, que conseguiu um duplo-duplo de 19 pontos e 10 ressaltos; Dorian Finney-Smith, com 22 pontos; e Jalen Brunson, com 11 pontos.

De nada valeu a grande exibição de DeMar DeRozan, que amealhou 36 pontos e oito ressaltos. Nos Spurs, só LaMarcus Aldridge (16 pontos e nove ressaltos) e Bryn Forbes (13 pontos) estiveram à altura.

Com isto, os Mavericks ascenderam à quinta posição da Conferência Oeste, com registo de oito vitórias e cinco derrotas. San Antonio continua a definhar, em 13.º, com cinco vitórias e nove derrotas.