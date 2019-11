O Benfica venceu o PVSK Veolia, da Hungria, por 85-66, e garantiu presença na segunda fase de grupos da Europe Cup de basquetebol.

O melhor marcador das águias foi José Silva, com 18 pontos. As águias já venciam ao intervalo, por 39-23, e não deixaram fugir a oportunidade de seguir em frente, à semelhança do que aconteceu na quarta jornada, frente ao ZZ Leiden.

O Benfica está na segunda fase de grupos pela segunda vez, depois de o terem feito em 2016/17.