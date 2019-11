Mercado na Luz e duelo no tribunal

Os jornais desportivos desta terça-feira focam-se em alvos do Benfica para janeiro e no arranque do julgamento ao ataque em Alcochete.

"Perin volta à agenda", titula "A Bola". Guarda-redes italiano já treina na Juventus e a transferência abortada em julho deve concretizar-se em janeiro. Fará novos exames médicos e, se tudo correr como previsto, o negócio avança: 15 milhões de euros, mais João Ferreira.

"Águia de olho em Guga", revela o "Record". Já houve contactos iniciais pelo lateral-direito do Atlético Mineiro e da seleção de sub-23 do Brasil. Guarda-redes, médio e segundo avançado também na lista de compras.

"O Jogo" faz manchete com o julgamento ao ataque em Alcochete: "Bruno contra Bruno". Ex-oficial de ligação aos adeptos, Bruno Jacinto, garante que avisou a SAD da ida de adeptos à Academia do Sporting.

O "Record" anuncia, ainda, que o FC Porto vai fazer adiantamento de 50 milhões de euros em receitas televisivas "para salvar a época". Recebe 30 milhões no imediato e 20 milhões ficam disponíveis em janeiro. "A Bola" avança que o presidente do Santos já dá Gustavo Henrique, central brasileiro de 26 anos, como perdido para o FC Porto.