Venezuela de Murillo goleia Japão de Nakajima

A Venezuela goleou o Japão, por 1-4, em Suita, esta terça-feira, em jogo particular. Shoya Nakajima, do FC Porto, foi titular.

A grande estrela da partida foi Salomón Rondón, de 30 anos, do Dalian Yifang (que já passou por clubes como Málaga, Zenit e Newcastle). O ponta-de-lança venezuelano fez três golos, aos oito, 31 e 34 minutos.

Ao minuto 38, Yeferson Seteldo acrescentou-se à lista de marcadores. Aos 70 minutos, Hotaru Yamaguchi apontou o golo de honra do Japão.

Jhon Murillo, do Tondela, foi suplente utilizado na Venezuela, que teve Yordan Osorio, emprestado pelo FC Porto ao Zenit, no onze. Shuichi Gonda, guarda-redes do Portimonense, não saiu do banco do Japão.