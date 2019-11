Tottenham despede Pochettino

Mauricio Pochettino já não é treinador do Tottenham. O clube londrino, vice-campeão europeu, demitiu o técnico argentino devido aos maus resultados recentes.

O treinador de 47 anos deixa os "spurs" depois de cinco temporadas e meia à frente do clube. Na última temporada, o Tottenham chegou à final da Liga dos Campeões, que perdeu para o Liverpool.

Apesar dos bons resultados ao longo dos cinco anos, o mau desempenho desta época ditou a saída do treinador. O Tottenham ocupa o 14º lugar da Premier League, com apenas 14 pontos em 12 jogos disputados.

Em comunicado, o clube, através do presidente Daniel Levy, explicou a decisão: "Foi difícil tomar esta decisão e não foi tomada de ânimo leve nem percipitadamente. Os resultados domésticos do final da última temporada e do início desta têm sido extremamente desapontantes e é responsabilidade da direção tomar a decisões difíceis".

A direção agradece os feitos da equipa técnica de Pochettino e garante "que ficarão para sempre na história do clube".