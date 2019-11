Maradona demite-se de treinador do Gimnasia

Maradona já não é treinador do Gimnásia. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Gabriel Pellegrino, em declarações ao "La Red", órgão de comunicação argentino.

"D10S" assumiu o cargo da equipa já no decorrer do campeonato, e estava a conseguir melhorar os resultado, tendo vencido três dos últimos cinco jogos disputados. Na última partida, o Gimnasia venceu em casa do Aldosivi por 3-0.

"O Maradona deixa o comando técnico do Gimnásia. No sábado temos eleições no clube e o Maradona não vai continuar. Tentamos convence-lo a ficar mais algum tempo no clube, mas eles têm um código de conduta. Eles disseram que iam embora com quem os trouxe para o clube", disse o ainda presidente do clube.

O Gimnasia ocupa o 22º lugar da tabela, com 10 pontos.