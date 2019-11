Luis Enrique volta a ser selecionador de Espanha

Luis Enrique volta a ser selecionador espanhol, conforme anunciado, esta terça-feira, pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFRF). Robert Moreno, que detinha o cargo há cinco meses, foi destituído.

O técnico asturiano, de 49 anos, tinha deixado o cargo em junho, devido a doença oncológica grave da filha, que viria a morrer no final de agosto. Foi substituído por Robert Moreno, até então seu adjunto, que apurou a Espanha para o Euro 2020, no primeiro lugar do grupo F de qualificação.

Vai ser Luis Enrique a orientar a seleção espanhola no Europeu.

Na altura da saída de Luis Enrique, a RFEF tinha deixado a porta do regresso aberta, assim que se sentisse com forças para retomar a atividade profissional. O próprio Roberto Moreno garantiu, em setembro, que cederia o lugar de boa vontade se Luis Enrique quisesse voltar.

O antigo treinador do Barcelona sucedera, após o Mundial 2018, a Hierro, que estava na seleção como interino, após o despedimento de Julen Lopetegui, mesmo antes da prova. Luis Enrique comandou a seleção em seis jogos: venceu quatro e perdeu dois. Falhou o apuramento para a "final four" da Liga das Nações, competição que Portugal venceu.

"Ninguém se pode sentir enganado"



Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o presidente da RFEF, Luis Rubiales, sublinhou que "ninguém se pode sentir enganado".

"Fomos transparentes em todos os momentos. A 19 de junho, apresentámos Robert Moreno. Nesse dia, assinámos um contrato em que ficava claro que, se Luis Enrique pudesse voltar, voltaria", frisou.

Ao contrário do que seria expectável, Moreno não fica como adjunto de Luis Enrique. De acordo com Lluís Lainz, grande conhecedor de ambos os treinadores, garantiu, em entrevista à "Radio MARCA", que foi Luis Enrique a pedir a Rubiales que Robert Moreno não fosse o seu adjunto.

"Não há nenhum motivo que justifique esta decisão. Começaram a trabalhar juntos em 2008 e Moreno sempre foi um apoio para Luis Enrique. Ganharam tudo pelo Barça, com Robert como peça fundamental. Gostava de acreditar que isto não é um ataque de ego, ao ver que um 'zé ninguém' conseguiu grandes resultados e ser primeiro do grupo, qualificando Espanha para o Europeu", referiu o treinador.