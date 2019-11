Klopp não gosta nada de jogar no estádio do Sevilha

Jurgen Klopp foi instado a escolher o estádio em que mais gosta jogar e deu a volta à pergunta. Em vez disso, escolheu o estádio em que mais detesta jogar: o Ramón Sánchez Pizjuán, estádio do Sevilha.

Em entrevista à FIFA, publicada esta terça-feira, o treinador do Liverpool recordou uma estatística pessoal negativa: ao comando do Mainz 05, Borussia Dortmund ou Liverpool, nunca conseguiu ganhar em Sevilha.

"Não estou certo de que seja o melhor estádio para jogar, mas o estádio em que mais detesto jogar é o do Sevilha, pelo ambiente que tem. Digo isto como um elogio", vincou o técnico alemão, de 52 anos.

Klopp empatou as três deslocações ao Ramón Sánchez Pizjuán: 0-0 com o Mainz, 2-2 com o Dortmund e 3-3 com o Liverpool. Aliás, em casa ou fora, o registo do treinador do Liverpool com os andaluzes é negativo: quatro empates e três derrotas em sete jogos, sem uma única vitória.