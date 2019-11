José Mourinho na calha para assumir o Tottenham

José Mourinho é um dos mais fortes candidatos a ser escolhido pela direção do Tottenham para assumir o cargo de treinador, de acordo com vários órgãos de comunicação nacionais e internacionais.

Mauricio Pochettino foi demitido do cargo depois de cinco anos e meio nos "spurs" e não tardaram a surgir os candidatos à posição. José Mourinho, quase fora do ativo há um ano, quando foi demitido do Manchester United, é o nome mais falado, com negociações alegadamente já a decorrer.

O técnico português já reforçou que pretende voltar ao ativo em breve, mas já recusou vários convites. Mourinho está "à procura do projeto certo", que poderá passar pelo Tottenham, que alcançou a final da Champions League na última temporada.

Julian Nageslann, do RB Leipzig, é outro dos nomes falados para a vaga.