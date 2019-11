​Vinte anos do euro

A moeda única europeia faz em breve vinte anos. Muitos, sobretudo nos Estados Unidos, previam-lhe uma vida mais curta. Enganaram-se, sobretudo graças ao BCE de Draghi.



Mas a manutenção do euro necessita de algumas reformas na sua arquitetura. Como é bem sabido, a Alemanha não tem mostrado grande vontade em completar a união bancária. Mas esperemos que os alemães percebam que o euro tem favorecido a competitividade das suas exportações.

Também importa evitar que o euro seja um fator de convergência e não de divergência entre as economias da zona. A UE não é um super-Estado federal, contra o que alguns pensam. Por isso não deve ser uma “união de transferências financeiras” entre ricos e menos ricos.

Mas é possível e desejável avançar na formação de um Fundo Monetário Europeu, como referiu recentemente Carlos Costa, governador do Banco de Portugal. E a coordenação de políticas económicas dos países do euro terá de passar do papel dos tratados para a vida real.

Quanto a Portugal, a alternativa ao euro seria prosseguir a política de sucessivas desvalorizações cambiais do escudo para permanecer internacionalmente competitivo. Só que, como vimos durante décadas, desvalorizar a moeda é transmitir sinais errados aos empresários (que abdicam de lutar pela competitividade) e empobrecer o país.

Talvez Portugal tenha entrado no euro, logo no início, com um câmbio porventura um pouco alto demais. Mas tal não impediu um notável surto exportador português nos anos recentes. A “bengala” da desvalorização cambial seria, no fundo, uma confissão de derrota.