Haris Seferovic, avançado do Benfica, está a contas com "uma rutura do solear da perna esquerda ao serviço da seleção da Suíça".

O ponta-de-lança lesionou-se no aquecimento para o jogo contra a Geórgia e acabou por ser dispensado da seleção.

Resta perceber o tempod e paragem do ponta-de-lança, que deverá ser baixa confirmada para o jogo contra o Vizela, da Taça de Portugal.