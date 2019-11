Perin regressa à agenda do Benfica para janeiro

Mattia Perin está de volta à agenda do Benfica e deverá ser reforço em janeiro, segundo avança o jornal "A Bola", esta terça-feira.

Em julho, o negócio estava praticamente fechado, faltando apenas a concretização dos exames médicos. Contudo, durante esse trâmite, foi detetado que a lesão no ombro de que o guarda-redes italiano padecia era mais grave e requeria uma recuperação mais longa do que inicialmente se pensava. A operação caiu por terra, mas ficou no ar a possibilidade de voltar à agenda, após a recuperação total de Perin.

Agora, refere a referida fonte, Perin recuperou em pleno e já treina com a Juventus, pelo que o negócio volta a estar de pé, nas mesmas condições de julho: 15 milhões de euros, mais o lateral-direito João Ferreira.

Não obstante, e porque já tropeçou uma vez, o Benfica obrigará Perin a realizar novos exames médicos, para ter a certeza que a lesão foi devidamente debelada. Se isso se confirmar, o guardião internacional italiano, de 27 anos, deverá ser reforço do Benfica em janeiro.