Camilo Lourenço: "OPA do Benfica pode denunciar operação harmónio"

A Benfica quer acumular ações da SAD encarnada e conseguir maior controlo sobre a sociedade. Esta é a conclusão relacionada com a oferta pública de aquisição (OPA) lançada pelas águias e que é explicada, em entrevista a Bola Branca, por Camilo Lourenço.

O economista fala de uma possível "operação harmónio": "Reduzir o capital, eventualmente para absorver prejuízos passados."



Outra possibilidade seria "se, na relação com alguma instituição financeira, esta tivesse exigido um certo número de ações que, neste momento, estão na mão do mercado e não do clube". "A vontade de tirar a SAD da bolsa pode estar relacionada com alguma ação que se perspetive a esse nível", explica Camilo Lourenço.



O economista refere que "as ações das SAD dos clubes" têm revelado "um progressivo desinteresse dos investidores" e só após conquistas de títulos "é que elas mexem alguma coisa, pelo que não são ações com muita liquidez".

"O Benfica já tem o domínio, passa é a ter um domínio maior", esclarece Camilo Lourenço.