Benfica estreia novo relvado do Estádio da Luz

A equipa do Benfica estreou o novo relvado do Estádio da Luz, que é híbrido, esta terça-feira, num treino de preparação para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Vizela.

Sem 11 jogadores, todos ao serviço das respetivas seleções, Bruno Lage chamou à sessão oito jogadores oriundos das equipas B e de juniores: Frimpong, Tiago Dantas, Morato, Fábio Duarte, Leo Kokubo, Diogo Mendes, Gerson e Henrique Araújo.

O Benfica vai poder estrear o novo relvado do Estádio da Luz a 30 de novembro, frente ao Marítimo, em jogo da 12.ª jornada do campeonato. A instalação foi feita pela empresa "Limontasport", que revela que o relvado será o mesmo que o de Santiago Bernabéu e San Mamés.

Em declarações a Bola Branca, Luís Botas, da empresa Eng Global, que montou o relvado do Benfica, explicou que o tapete "tem fibras sintéticas, que funcionam como uma matriz, onde é semeado, por cima, o relvado natural. Isto fortalece a estrutura do relvado, principalmente na partida radicular, para que tenha mais resistência e maior durabilidade".

O Benfica visita o Vizela, do Campeonato de Portugal, no sábado, às 20h45.