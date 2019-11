Benfica desmente interesse em Perin. "Processo está completamente encerrado"

O Benfica negou, esta terça-feira, que tenha voltado a estar interessado em contratar o guarda-redes italiano Mattia Perin à Juventus.

"Este processo está completamente encerrado e o Sport Lisboa e Benfica não está interessado na contratação do referido jogador", sublinha o clube da Luz, em comunicado no site oficial.

A notícia veiculada no jornal "A Bola" apoiava-se no comunicado emitido pelo Benfica, à altura do cancelamento da transferência, que estava previsto concretizar-se por 15 milhões de euros, mais a ida do lateral-direito João Ferreira, da formação encarnada, para a Juventus.

"Concluída essa fase, [concretizar-se-á] a transferência do jogador, tal como está acordado por todas as partes", informou o Benfica, quando se soube que o guarda-redes tinha falhado os exames médicos, porque a recuperação da lesão no ombro seria mais longa do que se pensava.



Perin, internacional italiano de 27 anos, recuperou em pleno e já treina, pelo que seria pertinente pensar que o negócio entre Benfica e Juventus voltaria a estar de pé, pendendo a realização de novos exames médicos.