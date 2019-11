Bruno de Carvalho apresenta-se em tribunal como comentador desportivo

Bruno de Carvalho apresentou-se como comentador desportivo perante o tribunal de Monsanto, no arranque do julgamento ao ataque da Academia do Sporting, em Alcochete, esta segunda-feira.

Foi essa a resposta dada pelo ex-presidente do Sporting, que comenta o futebol português na "Rádio Estádio", na sala de audiências, quando questionado sobre a profissão que desempenha atualmente. Bruno de Carvalho está acusado, como autor moral, de 40 crimes de ameaça agravada, de 19 crimes de ofensa à integridade física qualificada e de 38 crimes de sequestro, todos estes (97 crimes) classificados como terrorismo, mais um crime de detenção de arma proibida agravado.

Embora seja liderado pelo coletivo de juízes do Tribunal de Almada, com Sílvia Pires como presidente, o processo vai decorrer no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, por "questões de logística e de segurança".