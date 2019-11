Presidente da Autoridade de Informação Financeira do Vaticano demite-se

O presidente da Autoridade de Informação Financeira do Vaticano demitiu-se esta segunda-feira.

René Brüelhart estava há cinco anos à frente da instituição, a que já pertencia desde 2012. O Vaticano disse em comunicado que o seu mandato chegou ao fim, mas Brüelhart disse à Reuters que o contrato não tinha termo, e que se tinha demitido.

A Autoridade de Informação Financeira (AIF) do Vaticano tem por objetivo detetar transações financeiras suspeitas entre as diferentes agências da Santa Sé, trabalhando para isso em coordenação com outras entidades, como o Secretariado da Economia e o Conselho da Economia. Os três organismos foram criados pelo Papa Francisco como parte do seu esforço para reformar a curia romana e promover a transparência financeira.

No passado dia 1 de outubro uma rusga policial aos gabinetes da Secretaria de Estado da Santa Sé e à própria AIF levaram à apreensão de vários documentos e à suspensão de uma mão cheia de funcionários. Na altura o diretor da AIF, Tomasso di Ruzza, também foi suspenso, mas acabou por ser readmitido no dia 23 de outubro.

Segundo a Santa Sé, o substituto de Brüelhart será nomeado apenas quando o Papa Francisco regressar da sua viagem à Tailândia e ao Japão, que decorre entre os dias 20 e 26 de novembro. O sucessor já foi encontrado, mas a sua ocupação atual e compromissos já assumidos levam ao adiamento da sua nomeação, informa a Santa Sé.