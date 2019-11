Papa reza com os japoneses pelo fim do “poder destrutivo das armas nucleares”

O Papa Francisco divulgou esta segunda-feira uma mensagem para os japoneses, a quem visita no próximo fim-de-semana, em mais uma viagem apostólica.

Na mensagem, gravada e divulgada em vídeo, Francisco diz que o tema da visita é “proteger toda a vida” e especifica que reza pelo fim do “poder destrutivo das armas nucleares”.

“Este forte instinto que ressoa em nosso coração, de defender o valor e a dignidade de cada ser humano, adquire particular importância diante das ameaças à convivência pacífica que hoje o mundo deve enfrentar, especialmente nos conflitos armados.”

“O vosso país está ciente do sofrimento causado pela guerra. Junto com vocês, rezo para que o poder destrutivo das armas nucleares nunca mais volte a ocorrer na história da humanidade. Usar as armas nucleares é imoral”, diz ainda Francisco.

O Papa sublinha ainda a importância do diálogo e da fraternidade inter-religiosos “que podem ajudar a superar as divisões”.

Francisco viaja para o Japão no sábado. Antes tem passagem marcada pela Tailândia. A viagem ao extremo-oriente começa na quarta-feira e o regresso a Roma está marcado para o dia 26.