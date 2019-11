Óliver Torres sobre o FC Porto. "Talvez não fosse preciso sair"

Óliver Torres, médio do Sevilha, admite que não estava a pensar sair do FC Porto este verão, mas explica os motivos que o levaram a aceitar o convite do clube espanhol. Em entrevista ao "Diário de Sevilla", o médio explicou a transferência.

"Foi uma transferência meditada. No FC Porto era um jogador muito querido e importante. Talvez não fosse preciso sair, porque tinha uma estabilidade económica e profissional, como de 'status' na equipa. Mas as mudanças são precisas, nunca se sabe se serão boas ou más. Quero ter muitas experiências", começa por dizer.

No Sevilha volta a trabalhar com Julen Lopetegui, treinador com quem se tinha cruzado nas seleções jovens de Espanha e no FC Porto. "O Sevilha é um clube exigente, e tem a filosofia de jogo que é perfeita para mim. Foi uma opção ideal. Não me sinto o menino querido do Lopetegui, ele decido e eu trabalho todos os dias, mas ele conhece-me melhor do que ninguém".

Óliver fez quatro temporadas no FC Porto, duas delas por empréstimo do Atlético de Madrid. No total, somou 146 jogos de dragão ao peito e venceu um campeonato e uma Supertaça.