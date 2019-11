PSD. Pinto Luz diz que Estado social “já não serve” e propõe um novo contrato

“O Estado social pensado na década de 70 não serve a realidade dos portugueses hoje em dia”, pelo que “este é o tempo de o PSD propor aos portugueses um novo contrato social”, defendeu esta segunda-feira Miguel Pinto Luz, candidato à liderança social-democrata. Na apresentação da sua candidatura às eleições diretas de 11 de janeiro, Pinto Luz defendeu que é tempo de mudança e que é preciso que o PSD recupere influência.

“O nosso partido perde influência eleitoral porque tem perdido influência na sociedade e deixou de inspirar as camadas mais dinâmicas”, disse o candidato, que é vice-presidente da Câmara de Cascais e concorre com Rui Rio e Luis Montenegro a presidente do PSD.

Pinto Luz considera que o PSD deixou de ter rostos e ideias para áreas fundamentais da sociedade, como a cultura, as tecnologias ou o ambiente e se tem tornado um partido “obsessivo virado para a querela interna, que procura silenciar as vozes críticas”. Por isso, sem nunca nomear nenhum dos seus adversários, promete uma candidatura agregadora e que consigo “o PSD será uma oposição de confiança”.