Youtubers preocupados com futuro dos canais, após bloqueio de vídeos sobre sites de apostas

Wuant, Tiagovski e Bruno Mota revelam que, daqui para a frente, terão mais dificuldade em sustentar-se apenas com o conteúdo que publicam na plataforma, já que o pagamento dos sites de apostas era uma das maiores fontes de sustento dos canais.

A Renascença voltou a tentar obter a reação dos visados na investigação que levou o YouTube a bloquear os vídeos , não tendo obtido resposta. No entanto, os três youtubers falaram ao seu público, em vídeos publicados nos seus canais.

Os youtubers Wuant, Tiagovski e Bruno Mota estão preocupados com o futuro dos seus canais na plataforma cibernética, depois de verem bloqueados vários vídeos em que promoviam sites ilegais de jogo online.

Dois dias depois, Wuant voltou atrás na decisão. “Face ao que tem acontecido nos últimos dois dias, estive a pensar e não faz sentido dar uma pausa agora. Agora é a altura de continuar como sempre fiz, e encontrar motivação no meio de tanta negatividade. Obrigado a todos e fiquem à espera dos vídeos”, escreveu no Twitter.

Milhares de vídeos eliminados ou editados

Muitos dos youtubers portugueses recorriam a este tipo de sites para financiarem o seu trabalho. Com a ação recente do YouTube, os criadores de conteúdo fizeram questão de eliminar todas as referências que tinham a sites de apostas, para evitar mais bloqueios.



Tiagosvki diz ter eliminado mais de mil vídeos do seu canal, que tinham um total de mais de 92 milhões de visualizações.

Também Bruno Mota diz ter passado cerca de três horas a ver os 1.500 vídeos do seu canal e a editar todos os que faziam referência a sites de apostas.

No seu vídeo de "regresso", Tiagovski conta que esteve banido do YouTube durante uma semana, devido a um "strike" (advertência).