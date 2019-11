​Violência no desporto “vale” 200 mil euros de coimas em quatro meses

Ver também:



A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto começou a funcionar há quatro meses e já passou coimas no valor de 200 mil euros.

O balanço dos primeiros meses de atividade foi feito à Renascença pelo presidente do organismo criado pelo governo após o ataque à Academia do Sporting, em Alcochete.

“Temos cerca de 300 processos decididos até ao momento e temos cerca de 200 mil euros decididos em coimas aplicadas”, sublinhou Rodrigo Cavaleiro.

Cavaleiro revelou ainda que têm seguido “uma estratégia de exclusão dos adeptos de risco ou de exclusão dos comportamentos ilícitos” e, como tal, têm “vindo a aplicar interdições de acesso a recinto desportivo”.

O ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, aconteceu a 15 de maio de 2018. Um ano e meio depois, esta segunda-feira começa o julgamento do caso no Tribunal de Monsanto.