Lisboa é uma cidade segura? Sim, mas...

Lisboa está na moda. Chamam-lhe cidade "cool" e "friendly". Um dos seus bairros - o de Arroios - foi, aliás, recentemente considerado o mais "cool" do mundo. A capital portuguesa vem ganhando espaço e destaque nos roteiros e "rankings" mais mediáticos. Das cidades com melhor qualidade de vida, das mais bonitas, das mais atrativas e baratas para a instalação de empresas, com melhores desempenhos nas áreas criativa e cultural e uma identidade única na gastronomia. Também está entre as cidades que mais congressos e grandes eventos internacionais recebe, atraindo já cerca de 100 mil visitantes por ano. Mas é, contudo, no Turismo, que tudo ganha ainda mais dimensão. Lisboa é, simplesmente, o melhor destino do mundo, a melhor cidade da Europa para as chamadas "escapadinhas" e também tem, nesta altura, o melhor e mais premiado porto de cruzeiros da Europa. É, aliás, pelo mar que chegam cada vez mais turistas: mais de meio milhão por ano, a bordo dos 320 navios de cruzeiro que, em média, fazem escala em Lisboa todos os anos. Por via aérea chega ainda mais gente. Este ano, o número de utilizadores do Aeroporto Humberto Delgado vai ultrapassar a barreira dos 30 milhões. Mas Lisboa também tem 203 hotéis com quase 40 mil camas. Licenças atribuídas para alojamento local são 18 mil, permitindo acolher 102 mil pessoas que fazem dela a cidade cosmopolita em que se transformou. Nas ruas, já circulam cinco mil trotinetes de nove empresas diferentes. "Sim, mas..." Face a este cenário, será Lisboa também, como se diz, uma cidade segura? A resposta é "sim", mas vem acompanhada de um "mas". Vasco Mello é vice-presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina - o coração da mais turística de todas as freguesias da cidade, a de Santa Maria Maior. A experiência diz-lhe que, apesar de tudo, Lisboa é uma cidade até bastante segura. “Para nós, a cidade de Lisboa - e a Baixa, em particular - é extremamente segura. Conhecemos poucos casos de criminalidade grave. O que vemos é que, normalmente, as pessoas circulam com grande à-vontade e segurança no centro da cidade”, declara.

Apesar deste quadro seguro, este reponsável reconhece que Lisboa não está imune a problemas, havendo dois que se destacam, mais pelos danos que provocam à imagem da cidade do que propriamente pela sua gravidade ou violência: “Há focos que nos parecem um pouco alarmantes e que têm sido persistentes nos últimos anos, que são os carteiristas e os vendedores de louro em vez de droga. Criam má publicidade à cidade e transmitem uma sensação de insegurança, não só aos nacionais como aos estrangeiros, que, por sua vez, transmitem essa ideia a terceiros.” Vasco Mello diz que são práticas espalhadas por toda a cidade, mas, naturalmente, registam maior incidência nas zonas mais movimentadas. Os carteiristas, por exemplo, estão onde há turistas. “Os carteiristas, nomeadamente os de algumas etnias estrangeiras, são grupos organizados em quatro ou cinco indivíduos supervisionados por outros, que estão cá por períodos de um mês ou dois e, depois, são substituídos por outros. Inclusivamente, de uma forma anedótica, já gozam com a autoridade policial, descredibilizando a polícia”, denuncia o vice-presidente da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina. O mesmo acontece com uma das situações mais caricatas que tomaram conta das ruas da capital: a venda de louro prensado, como se de haxixe se tratasse, o que acontece em qualquer lado, à luz do dia, e com a despreocupação de quem, afinal, só está a vender uma erva aromática. “É um fenómeno praticado por etnias nacionais. Começou com alguns indivíduos que até tinham alguma parcimónia, mas esses foram envelhecendo e são substituídos por outros mais novos que, face à inexistência de algum tipo legal de crime que puna essa atividade, lhes dá um sentimento de total impunidade.” Futuro "preocupa" e "o futuro é muito rápido”. Os moradores de Lisboa, não sendo turistas na sua própria cidade, sentem outro tipo de problemas, mas também eles acham que a cidade ainda é segura. O presidente da Associação de Moradores da Freguesia da Misericórdia, Luis Paisana, alerta para o risco da situação se poder alterar a curto prazo. “Face ao desenvolvimento que está a ter de turismo, de diversão noturna e de 'city users', Lisboa tem um nível de segurança bastante bom. [A segurança] não é uma grande preocupação. Ou ainda não é uma grande preocupação, mas começa a ser, porque estes fenómenos trazem sempre um grau de violência que vai aumentando com o número de pessoas. É uma preocupação para futuro e o futuro é muito rápido”.

Paisana, que é também membro ativo da Associação para o Desenvolvimento Local de Base Comunitária de Lisboa, é um profundo conhecedor das várias realidades que compõem o concelho e distingue três níveis de risco. “Onde há mais queixas é, claramente, no centro histórico, onde há muito movimento de pessoas, de turistas, de jovens que se vêm divertir à noite, que atraem os pseudo-vendedores de droga até aos carteiristas ou os gangues organizados que vêm fazer ajustes de contas ou apenas provocar para terem uma noite diferente. Nas zonas mais novas, no centro da cidade, são zonas mais seguras. A falta de segurança que possa haver é pontual nas zonas mais escuras, onde, a partir de uma certa hora, já não há pessoas na rua. E Lisboa tem esse problema: tirando o centro histórico, a partir das 22h00/23h00 vê-se pouca gente na rua, mas não é uma falta de segurança como a que se sente no centro histórico. As zonas limítrofes como Chelas e outras, são zonas habitualmente mais perigosas, nas quaisa população, muitas vezes, já não sai a partir de uma certa hora, exceto quando há ocasiões culturais ou festivas. É dessas zonas que, às vezes, saem pessoas que criam insegurança noutras zonas da cidade.”

O concelho de Lisboa tem pouco mais de meio milhão de habitantes e uma média de nove turistas por cada um deles. É nas freguesias de S. Vicente, de Santo António, da Misericórdia e de Santa Maria Maior que se nota maior pressão causada pela presença de turistas, em especial nas duas últimas freguesias referidas, onde se situam os bairros de Alfama, da Mouraria, do Castelo, da Baixa, do Chiado, da Madragoa e ainda o Bairro Alto. Luis Paisana diz que é nessas zonas que se vê a Lisboa cosmopolita, quase sempre em festa, algumas perturbadoras: “Nas zonas do centro histórico, há um turismo que cresceu muito com o 'low-cost', que cresceu muito com a vinda de jovens que vêm para fazer festas na cidade, como acontece no Algarve, com muitas festas de despedidas de solteiro. Estes grupos vêm por um fim de semana quase sem gastarem dinheiro, porque quase não dormem, ou dormem por 15 euros. Passam muito tempo na rua, a beber, alcoolizados, e isso aumenta a probabilidade de acontecerem situações inseguras”. Carteiristas? "A Polícia de Segurança Publica não lhes está a dar descanso" A polícia confirma com números e a perceção de comerciantes, moradores e de quem produz os "rankings" que classificam Lisboa como uma cidade segura. E os números têm descido de forma sustentada. Este ano, por exemplo, a criminalidade geral já caiu 9% face a 2018. Ainda assim, o concelho de Lisboa regista 10% dos crimes praticados em Portugal.São cerca de 34 mil, dos quais 2.500 são graves ou violentos. Já este ano, nos dados apurados até ao final de Setembro, há registo de 1.700 roubos, 1.500 burlas, 1.400 casos de violência doméstica e 500 situações de tráfico de droga. Incontornável, é o peso que a atividade dos carteiristas tem nos números globais: sete mil casos registados em 2017, quase 6.500 em 2018 e 3.200 nos primeiros nove meses deste ano. O principal responsável pela PSP no distrito de Lisboa, o superintendente-chefe Jorge Maurício, reconhece o problema, mas sublinha a redução significativa de casos: quase menos 40 por cento de casos nesta altura e um total de 540 detenções feitas nos últimos três anos. “No caso dos carteiristas, que era uma preocupação para a cidade e para o pais, porque é uma imagem de marca muito negativa para o país, conseguimos resultados muito satisfatórios", avança. Em Maio do ano passado, a PSP de Lisboa criou uma equipa especial só para combater o surto de carteiristas na cidade e o trabalho dessa dezena e meia de polícias parece estar a dar frutos, em particular no número de flagrantes delitos e na qualidade da prova recolhida, que permitiram, por exemplo, duplicar os carteiristas em prisão preventiva. “Corre aí nas ruas que têm que ir trabalhar para outro lado, porque a Polícia de Segurança Publica não lhes está a dar descanso. Isto é o que neste momento corre", afiança o superintendente-chefe. Apesar do sucesso estatístico, não é fácil combater o carteirismo numa cidade repleta de turistas, com transportes públicos sempre lotados e filas para quase tudo. Jorge maurício aponta, ainda, outra dificuldade: o crime é praticado por grupos itinerantes, que funcionam de forma transnacional.