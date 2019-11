Associações do setor das pedreiras veem medidas do Governo com bons olhos

A Assimagra e a ANIET, que representam as empresas que atuam no setor das pedreiras, consideram que as medidas aplicadas pelo Governo ao setor são "fundamentais", garantindo que pugnam pela "legalidade". Em resposta a perguntas colocadas pela agência Lusa, Francelina Pinto, diretora geral da ANIET - Associação Nacional da Indústria Extrativa e Transformadora refere que "conheceu hoje as medidas impostas pelo Governo às pedreiras em situação crítica. O grau de cumprimento das mesmas foi positivo. Teremos agora de as analisar".

Por sua vez, Miguel Goulão, vice-presidente da Assimagra (Associação Portuguesa dos Industriais dos Mármores, Granitos e Ramos Afins) adianta que o anúncio efetuado esta segunda-feira pelo ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, que fez o levantamento da situação das pedreiras, confirma aquilo que eram as expectativas do setor relativamente às ações inspetivas que foram e que vierem a ser feitas.





Francelina Pinto assegura ainda que a "ANIET pugna pela legalidade, pelo que não poderá obviamente defender situações que não estejam de acordo com a legislação". A associação congratula-se "com a notícia de uma nova lei para o setor que segundo o anunciado hoje parece contemplar uma série de medidas que a ANIET vinha defendendo nas várias reuniões com este e o anterior Governo, como sendo a desmaterialização de processos, revisão das zonas de defesa, recuperação ambiental em contínuo com garantia financeira prestada ao longo do tempo", entre outras coisas.

As ações inspetivas "são fundamentais para o bom funcionamento da nossa economia e do nosso setor em particular e é imperioso que todos cumpram o seu papel: as empresas, a tutela e em particular as entidades fiscalizadoras", salienta Miguel Goulão.