19 funcionários para 923 alunos. Protesto fecha escola em Leiria

A Escola Básica 2,3 José Saraiva, em Leiria, está encerrada esta segunda-feira. Protesto reclama mais funcionários e um subsídio de deslocação para docentes.

"Segundo os profissionais desta escola, há pelo menos 20 anos que a escola não fechava devido a uma greve. A adesão foi brutal", adiantou o coordenador do coordenador do S.TO.P - Sindicato de Todos os Professores, André Pestana.

O dirigente explicou que a adesão à greve se deve à falta de funcionários nesta escola, o que "põe em causa a segurança dos alunos".

"Nesta escola são 19 funcionários para 923 alunos. O rácio é de 48,5 assistentes operacionais, muito mais do dobro daquilo que o ministro da Educação anda a dizer. Convidamo-lo a vir ao país real e ver o que se passa", desafiou André Pestana.

O coordenador do S.TO.P lamentou ainda que haja professores que façam diariamente 170 quilómetros: "Temos uma colega que é da Figueira da Foz e todos os dias vem aqui dar aulas [escola José Saraiva] e não tem o horário completo. Ganha cerca de 700 euros e gasta 200 de combustível, além do desgaste do carro", constata.

"Muitas vezes já não compensa ser professor e depois há falta de docentes em várias escolas", insistiu.

Por isso, André Pestana desafia o Governo a "dar um subsídio de alojamento e deslocação aos professores que estão deslocados, à semelhança do que sucede com os deputados na Assembleia da República, que ganham 3.500 euros".

A falta de funcionários "leva à exaustão dos que estão de serviço" e surgem as "questões de violência".

"Esta não é uma escola muito problemática, mas há um sentimento de impunidade. Disseram-nos que era frequente não haver um único funcionário no recreio desta escola", denunciou ainda.

"Não há uma luta de professores contra os pais. Se os docentes não estiverem bem desmotivam e são as crianças que saem prejudicadas", rematou.