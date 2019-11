Uma doença da Idade Média? Detetados dois casos de peste negra na China

Duas pessoas estão a ser tratadas na China por peste pneumónica, vulgarmente conhecida por "Peste Negra". Segundo a CNN, é a segunda vez que a doença é detetada em território chinês, este ano.



Em maio, um casal mongol morreu de peste bubónica, um dos três tipos de peste causada pela bactéria 'Yersinia pestis'. Os dois casos mais recentes estão a ser acompanhados em Chaoyang, um distrito de Pequim.



Há ainda registo de 28 pessoas em quarentena, na Mongólia Interior, região autónoma da China, depois de ter sido diagnosticada, esta segunda-feira, peste bubónica a um caçador local que comeu um coelho selvagem infetado.



De acordo com a Organização Mundial de Saúde entre 2010 e 2015, foram notificados 3248 casos de peste em todo o mundo, incluindo 584 mortes.

Historicamente, a praga foi responsável por uma epidemia generalizada com alta mortalidade. Foi conhecida como a "Peste Negra" durante o século XIV, e esteve na origem da morte de mais de 50 milhões de pessoas na Europa. Atualmente, a peste é facilmente tratada com antibióticos e com o uso de precauções padrão para evitar a infecção.